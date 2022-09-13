Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 13 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 90 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 10
– город Алматы – 17
– город Шымкент – 0
– Акмолинская область – 3
– Актюбинская область – 5
– Алматинская область – 2
– Жетысуская область – 2
– Атырауская область – 5
– Восточно-Казахстанская область – 2
– Абайская область – 3
– Жамбылская область – 1
– Западно-Казахстанская область – 2
– Карагандинская область – 14
– Улытауская область – 6
– Костанайская область – 4
– Кызылординская область – 0
– Мангистауская область – 5
– Павлодарская область – 5
– Северо-Казахстанская область – 3
– Туркестанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 391 735 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 362 958.
На 13 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 298 человек (–15 088+ и 210 КВИ-), из них в стационарах находится 287 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 011 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 сентября
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.