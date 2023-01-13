Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 января

Здравоохранение , COVID
12

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 754 заболевших.

Фото: Kazpravda.kz

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 13 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 112 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 754 заболевших.

На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 2 315 человек (2 168+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 225 пациентов, на амбулаторном лечении – 2 090 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Популярное

Все
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Посвящается водителям-самоубийцам, в том числе прекрасным дамам, оказавшим сопротивление инспекторам дорожного движения, которые попытались спасти им жизнь, перекрыв в буранный день междугороднюю трассу.
Казахстанцев продолжают знакомить с шедеврами мирового искусства
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
По ту сторону сказки
С детства Дарье Мороз очень нравилось рисовать и рассматривать книжные иллюстрации, но в качестве профессии почему-то это ремесло не рассматривала
Косули рискнули
Он из команды мечты
Машины в законе
В белом плену
Хлеб везти не согласны!
В новом формате
От первенства страны до Универсиады
На двух берегах
В морозы остались без газа
Домашняя победа
Красота вокруг нас
Алкогольное «подполье»
Испугайте кабана!
Стереотипам вопреки
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Токаев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном
Токаеву доложили о ходе выполнения его поручения по ликвидации финансовых пирамид
Токаев дал ряд поручений главе МВД
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Александр Данилов освобожден от должности замглавы МИОР РК
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Головкину предложили самый прибыльный бой в 2023 году
Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана

Читайте также

Происшествия , Здравоохранение
В Фонде соцмедстрахования высказались о задержании экс-глав…
Общество , Здравоохранение , COVID
Рост заболеваемости гриппом в Казахстане объяснили в Минздр…
Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 января
Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 января

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]