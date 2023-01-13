Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 января

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 754 заболевших.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 13 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 112 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 1 404 754 заболевших.

На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 2 315 человек (2 168+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находится 225 пациентов, на амбулаторном лечении – 2 090 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.