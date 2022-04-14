Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 14 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 16 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 3
– город Алматы - 7
– город Шымкент - 1
– Актюбинская область - 1
– Алматинская область - 1
– Восточно-Казахстанская область - 1
– Костанайская область - 1
– Северо-Казахстанская область - 1
Всего в стране выявлены 1 305 343 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 38 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 290 758.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.