Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 14 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 16 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 3

– город Алматы - 7

– город Шымкент - 1

– Актюбинская область - 1

– Алматинская область - 1

– Восточно-Казахстанская область - 1

– Костанайская область - 1

– Северо-Казахстанская область - 1

Всего в стране выявлены 1 305 343 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 38 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 290 758.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.