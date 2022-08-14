Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 14 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 239 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 233,

- в Алматы – 145,

- в Шымкенте – 17,

- в Акмолинской области – 83,

- в Актюбинской области – 50,

- в Алматинской области – 9,

- в Жетысуской области – 19,

- в Атырауской области – 33,

- в Восточно-Казахстанской области – 16,

- в Абайской области – 17,

- в Жамбылской области – 24,

- в Западно-Казахстанской области – 84,

- в Карагандинской области – 186,

- в Улытауской области – 18,

- в Костанайской области – 94,

- в Кызылординской области – 20,

- в Мангистауской области – 26,

- в Павлодарской области – 81,

- в Северо-Казахстанской области – 74,

- в Туркестанской области – 10.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 376 968 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 340 326.