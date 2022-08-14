Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 14 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 239 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 233,
- в Алматы – 145,
- в Шымкенте – 17,
- в Акмолинской области – 83,
- в Актюбинской области – 50,
- в Алматинской области – 9,
- в Жетысуской области – 19,
- в Атырауской области – 33,
- в Восточно-Казахстанской области – 16,
- в Абайской области – 17,
- в Жамбылской области – 24,
- в Западно-Казахстанской области – 84,
- в Карагандинской области – 186,
- в Улытауской области – 18,
- в Костанайской области – 94,
- в Кызылординской области – 20,
- в Мангистауской области – 26,
- в Павлодарской области – 81,
- в Северо-Казахстанской области – 74,
- в Туркестанской области – 10.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 376 968 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 340 326.