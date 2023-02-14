Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 февраля

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 14 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 605 человек (–1 437+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находятся 140 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 465 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.