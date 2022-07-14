Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 14 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 104 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 312 294 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 334 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 294 233.

На 14 июля лечение от КВИ продолжают получать 4 477 человек (4 398 КВИ+ и 79 КВИ-), из них в стационарах находятся 503 пациента, на амбулаторном уровне – 3 974 пациента.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июля

В "желтой" зоне: Алматы.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.