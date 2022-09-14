Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 14 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 197 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 35

– город Алматы – 17

– город Шымкент – 1

– Акмолинская область – 21

– Актюбинская область – 5

– Алматинская область – 1

– Жетысуская область – 1

– Атырауская область – 4

– Восточно-Казахстанская область – 3

– Абайская область – 4

– Жамбылская область – 1

– Западно-Казахстанская область – 17

– Карагандинская область – 41

– Улытауская область – 2

– Костанайская область – 17

– Кызылординская область – 1

– Мангистауская область – 4

– Павлодарская область – 8

– Северо-Казахстанская область – 13

– Туркестанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 391 932 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 363 356.

На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 093 человека (–14 887+ и 206 КВИ-), из них в стационарах находятся 238 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 855 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.