Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 14 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 197 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 35
– город Алматы – 17
– город Шымкент – 1
– Акмолинская область – 21
– Актюбинская область – 5
– Алматинская область – 1
– Жетысуская область – 1
– Атырауская область – 4
– Восточно-Казахстанская область – 3
– Абайская область – 4
– Жамбылская область – 1
– Западно-Казахстанская область – 17
– Карагандинская область – 41
– Улытауская область – 2
– Костанайская область – 17
– Кызылординская область – 1
– Мангистауская область – 4
– Павлодарская область – 8
– Северо-Казахстанская область – 13
– Туркестанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 391 932 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 363 356.
На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 093 человека (–14 887+ и 206 КВИ-), из них в стационарах находятся 238 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 855 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.