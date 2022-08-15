Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 15 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 203
– город Алматы – 103
– город Шымкент – 9
– Акмолинская область – 75
– Актюбинская область – 25
– Алматинская область – 16
– Жетысуская область – 9
– Атырауская область – 39
– Восточно-Казахстанская область – 2
– Абайская область – 5
– Жамбылская область – 20
– Западно-Казахстанская область – 58
– Карагандинская область – 173
– Улытауская область – 1
– Костанайская область – 44
– Кызылординская область – 23
– Мангистауская область – 13
– Павлодарская область – 60
– Северо-Казахстанская область – 44
– Туркестанская область – 8
Всего в стране выявлены 1 377 898 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 252 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 341 578.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 августа
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.