Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 15 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 930 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 203

– город Алматы – 103

– город Шымкент – 9

– Акмолинская область – 75

– Актюбинская область – 25

– Алматинская область – 16

– Жетысуская область – 9

– Атырауская область – 39

– Восточно-Казахстанская область – 2

– Абайская область – 5

– Жамбылская область – 20

– Западно-Казахстанская область – 58

– Карагандинская область – 173

– Улытауская область – 1

– Костанайская область – 44

– Кызылординская область – 23

– Мангистауская область – 13

– Павлодарская область – 60

– Северо-Казахстанская область – 44

– Туркестанская область – 8

Всего в стране выявлены 1 377 898 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 252 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 341 578.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 августа

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.