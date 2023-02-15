Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 февраля

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 15 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 545 человек (–1 382+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находятся 123 пациента, на амбулаторном – 1 422 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.