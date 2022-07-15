Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 15 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 257 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 353,



в городе Алматы – 349,



в городе Шымкент – 103,



в Акмолинской области – 30,



в Актюбинской области – 7,



в Алматинской области – 115,



в Атырауской области – 23,



в ВКО – 15,



в Жамбылской области – 60,



в ЗКО – 13,



в Карагандинской области – 70,



в Костанайской области – 17,



в Кызылординской области – 51,



в Мангистауской области – 16,



в Павлодарской области – 9,



в СКО – 5,



в Туркестанской области – 21.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 313 551 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 294 493.