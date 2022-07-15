Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 15 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 257 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 353,
в городе Алматы – 349,
в городе Шымкент – 103,
в Акмолинской области – 30,
в Актюбинской области – 7,
в Алматинской области – 115,
в Атырауской области – 23,
в ВКО – 15,
в Жамбылской области – 60,
в ЗКО – 13,
в Карагандинской области – 70,
в Костанайской области – 17,
в Кызылординской области – 51,
в Мангистауской области – 16,
в Павлодарской области – 9,
в СКО – 5,
в Туркестанской области – 21.
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 313 551 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 294 493.