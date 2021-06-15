Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 июня

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 757 человек за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 15 июня сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz
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"За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 181, город Алматы - 65, город Шымкент - 4, Акмолинская область - 36, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 30, Атырауская область - 27, Восточно-Казахстанская область - 67, Жамбылская область - 22, Западно-Казахстанская область - 33, Карагандинская область - 161, Костанайская область - 33, Кызылординская область - 15, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 47, Северо-Казахстанская область - 5, Туркестанская область - 18.
Всего с начала пандемии в стране было выявлено 402 996 заболевших.