Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 16 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 789 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 178
– город Алматы – 79
– город Шымкент – 7
– Акмолинская область – 80
– Актюбинская область – 8
– Алматинская область – 18
– Жетысуская область – 21
– Атырауская область – 15
– Восточно-Казахстанская область – 23
– Абайская область – 6
– Жамбылская область – 18
– Западно-Казахстанская область – 42
– Карагандинская область – 159
– Улытауская область – 17
– Костанайская область – 29
– Кызылординская область – 7
– Мангистауская область – 27
– Павлодарская область – 52
– Северо-Казахстанская область – 2
– Туркестанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 378 687 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 343 031.
На 16 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 272 человека (–21 983+ и 289 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 191 пациент, на амбулаторном уровне – 21 764 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 6 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 августа
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.