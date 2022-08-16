Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 16 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 789 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 178

– город Алматы – 79

– город Шымкент – 7

– Акмолинская область – 80

– Актюбинская область – 8

– Алматинская область – 18

– Жетысуская область – 21

– Атырауская область – 15

– Восточно-Казахстанская область – 23

– Абайская область – 6

– Жамбылская область – 18

– Западно-Казахстанская область – 42

– Карагандинская область – 159

– Улытауская область – 17

– Костанайская область – 29

– Кызылординская область – 7

– Мангистауская область – 27

– Павлодарская область – 52

– Северо-Казахстанская область – 2

– Туркестанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 378 687 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 343 031.

На 16 августа лечение от КВИ продолжают получать 22 272 человека (–21 983+ и 289 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 191 пациент, на амбулаторном уровне – 21 764 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 26 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 6 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 августа

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.