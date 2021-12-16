Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 декабря

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 16 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.    

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 75

– город Алматы - 39

– город Шымкент - 4

– Акмолинская область - 61

– Актюбинская область - 4

– Алматинская область - 19

– Атырауская область - 11

– Восточно-Казахстанская область - 23

– Жамбылская область - 3

– Западно-Казахстанская область - 10

– Карагандинская область - 105

– Костанайская область - 57

– Кызылординская область - 7

– Мангистауская область - 5

– Павлодарская область - 67

– Северо-Казахстанская область - 80

– Туркестанская область - 5

Всего в стране выявлено 981 435 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 951 109.

От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 9 человек.

На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 096 человек (–17 430+ и 2 666 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 536 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 560 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 294 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 89 пациентов, на аппарате ИВЛ – 67 пациентов.

14 декабря зафиксированы 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 106 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83557, летальных случаев - 5192, выздоровевших - 75699.



Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 декабря

В «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.


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