Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 декабря

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 16 декабря, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 575 заболевших
с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 75
– город Алматы - 39
– город Шымкент - 4
– Акмолинская область - 61
– Актюбинская область - 4
– Алматинская область - 19
– Атырауская область - 11
– Восточно-Казахстанская область - 23
– Жамбылская область - 3
– Западно-Казахстанская область - 10
– Карагандинская область - 105
– Костанайская область - 57
– Кызылординская область - 7
– Мангистауская область - 5
– Павлодарская область - 67
– Северо-Казахстанская область - 80
– Туркестанская область - 5
Всего в стране выявлено 981 435 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 791 человек выздоровел
от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 951 109.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались
9 человек.
На 16 декабря лечение
от КВИ продолжают получать 20 096 человек (–17 430+ и 2 666 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 536 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 560 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 294 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 89 пациентов, на аппарате ИВЛ – 67 пациентов.
14 декабря зафиксированы 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
, 1 летальный исход и 106 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83557, летальных случаев - 5192, выздоровевших - 75699.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 декабря
В «желтой» зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.