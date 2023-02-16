Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 февраля

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 16 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 590 человек (–1 414+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 125 пациентов, на амбулаторном – 1 465 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.