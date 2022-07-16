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Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 16 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1470 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 423

– город Алматы – 494

– город Шымкент – 106

– Акмолинская область – 27

– Актюбинская область – 4

– Алматинская область – 132

– Атырауская область – 27

– Восточно-Казахстанская область – 22

– Жамбылская область – 54

– Западно-Казахстанская область – 12

– Карагандинская область – 81

– Костанайская область – 14

– Кызылординская область – 23

– Мангистауская область – 17

– Павлодарская область – 12

– Северо-Казахстанская область – 10

– Туркестанская область – 12

Всего в стране выявлен 1 315 021 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 295 025.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 июля 

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.

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