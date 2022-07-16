Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 16 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1470 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 423
– город Алматы – 494
– город Шымкент – 106
– Акмолинская область – 27
– Актюбинская область – 4
– Алматинская область – 132
– Атырауская область – 27
– Восточно-Казахстанская область – 22
– Жамбылская область – 54
– Западно-Казахстанская область – 12
– Карагандинская область – 81
– Костанайская область – 14
– Кызылординская область – 23
– Мангистауская область – 17
– Павлодарская область – 12
– Северо-Казахстанская область – 10
– Туркестанская область – 12
Всего в стране выявлен 1 315 021 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 295 025.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 июля
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.