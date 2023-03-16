Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 марта

По состоянию на 16 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 864 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 85 человек с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию и 5 – с коронавирусной пневмонией.

По состоянию на 16 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 864 человека (1 682+ и 182 КВИ-), из них в стационарах находится – 128 пациентов, на амбулаторном – 1 736 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.