Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 16 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 2,

- в Алматы – 3.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 649 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 898.