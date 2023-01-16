Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 января

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 16 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 16 января лечение от КВИ продолжают получать 2 159 человек (–2 011+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 220 пациентов, на амбулаторном – 1 939 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.