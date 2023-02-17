Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 февраля

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 17 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 659 человек (–1 473+ и 186 КВИ-), из них в стационарах находятся 116 пациентов, на амбулаторном – 1 543 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.