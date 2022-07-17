Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 546 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 489,



в городе Алматы – 520,



в городе Шымкент – 98,



в Акмолинской области – 25,



в Актюбинской области – 10,



в Алматинской области – 82,



в Атырауской области – 27,



в ВКО – 17,



в Жамбылской области – 58,



в ЗКО – 17,



в Карагандинской области – 74,



в Костанайской области – 19,



в Кызылординской области – 45,



в Мангистауской области – 20,



в Павлодарской области – 11,



в СКО – 16,



в Туркестанской области – 18.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 316 567 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 413 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 295 438.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июля 2022 года:



В "зеленой" зоне: г. г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.