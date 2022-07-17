Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 546 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов: 

в городе Нур-Султан – 489,
 
в городе Алматы – 520,
 
в городе Шымкент – 98,
 
в Акмолинской области – 25,
 
в Актюбинской области – 10,
 
в Алматинской области – 82,
 
в Атырауской области – 27,
 
в ВКО – 17,
 
в Жамбылской области – 58,
 
в ЗКО – 17,

в Карагандинской области – 74,
 
в Костанайской области – 19,
 
в Кызылординской области – 45,
 
в Мангистауской области – 20,
 
в Павлодарской области – 11,
 
в СКО – 16,
 
в Туркестанской области – 18.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 316 567 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 413 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 295 438.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июля 2022 года:
 
В "зеленой" зоне: г. г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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