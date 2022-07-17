Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 17 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 546 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 489,
в городе Алматы – 520,
в городе Шымкент – 98,
в Акмолинской области – 25,
в Актюбинской области – 10,
в Алматинской области – 82,
в Атырауской области – 27,
в ВКО – 17,
в Жамбылской области – 58,
в ЗКО – 17,
в Карагандинской области – 74,
в Костанайской области – 19,
в Кызылординской области – 45,
в Мангистауской области – 20,
в Павлодарской области – 11,
в СКО – 16,
в Туркестанской области – 18.
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 316 567 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 413 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 295 438.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 июля 2022 года:
В "зеленой" зоне: г. г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.