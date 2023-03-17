Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 марта

По состоянию на 17 марта в Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 1 832 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 98 человек с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию и 3 – с коронавирусной пневмонией.

По состоянию на 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 832 человека (1 656+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находится – 136 пациентов, на амбулаторном – 1 696 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациентa, на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.