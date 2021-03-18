Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 марта

Коронавирус
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 18 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.   

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 307;

– город Алматы – 318;

– город Шымкент – 23;

– Акмолинская область – 55;

– Актюбинская область – 32;

– Алматинская область – 86;

– Атырауская область – 38;

– Восточно-Казахстанская область – 18;

– Жамбылская область – 11;

– Западно-Казахстанская область – 64;

– Карагандинская область – 100;

– Костанайская область – 45;

– Кызылординская область – 4;

– Мангистауская область – 8;

– Павлодарская область – 44;

– Северо-Казахстанская область – 21;

– Туркестанская область – 12.

Всего в стране выявлено 227 953 заболевших.

За прошедшие сутки 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 208 881.

