Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 марта

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 18 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 307;
– город Алматы – 318;
– город Шымкент – 23;
– Акмолинская область – 55;
– Актюбинская область – 32;
– Алматинская область – 86;
– Атырауская область – 38;
– Восточно-Казахстанская область – 18;
– Жамбылская область – 11;
– Западно-Казахстанская область – 64;
– Карагандинская область – 100;
– Костанайская область – 45;
– Кызылординская область – 4;
– Мангистауская область – 8;
– Павлодарская область – 44;
– Северо-Казахстанская область – 21;
– Туркестанская область – 12.
Всего в стране выявлено 227 953 заболевших.
За прошедшие сутки 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 208 881.
