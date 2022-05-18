Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 18 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 3,
- в Алматы – 2.
- в Северо-Казахстанской области - 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 660 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 913.