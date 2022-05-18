Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 18 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 6 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 3,

- в Алматы – 2.

- в Северо-Казахстанской области - 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 660 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 913.