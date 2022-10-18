Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 октября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 18 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 18 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 394 305 заболевших.

На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 949 человек (818+ и 131 КВИ-), из них в стационарах находятся 109 пациентов, на амбулаторном уровне – 840 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.