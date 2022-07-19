Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 19 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 450 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 502

– город Алматы – 589

– город Шымкент – 31

– Абайская область – 2

– Акмолинская область – 24

– Актюбинская область – 4

– Алматинская область – 69

– Атырауская область – 32

– Восточно-Казахстанская область – 6

– Жамбылская область – 51

– Жетысуская область – 43

– Западно-Казахстанская область – 5

– Карагандинская область – 40

– Костанайская область – 2

– Кызылординская область – 13

– Мангистауская область – 6

– Павлодарская область – 11

– Северо-Казахстанская область – 2

– Туркестанская область – 5

– Улытауская область – 13

Всего в стране выявлены 1 319 494 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 443 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 296 197.

 

 

 

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