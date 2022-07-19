Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 19 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 450 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 502
– город Алматы – 589
– город Шымкент – 31
– Абайская область – 2
– Акмолинская область – 24
– Актюбинская область – 4
– Алматинская область – 69
– Атырауская область – 32
– Восточно-Казахстанская область – 6
– Жамбылская область – 51
– Жетысуская область – 43
– Западно-Казахстанская область – 5
– Карагандинская область – 40
– Костанайская область – 2
– Кызылординская область – 13
– Мангистауская область – 6
– Павлодарская область – 11
– Северо-Казахстанская область – 2
– Туркестанская область – 5
– Улытауская область – 13
Всего в стране выявлены 1 319 494 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 443 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 296 197.