Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 19 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 49 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Астане – 19,

- в Алматы – 11,

- в Акмолинской области – 3,

- в Жетысуской области - 1,

- в Карагандинской области – 7,

- в Костанайской области – 4,

- в Павлодарской области – 2,

- в Северо-Казахстанской области – 1,

- в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 392 554 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 517 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 365 645.

На 19 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 442 человека (13 219+ и 223 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 228 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
«Плакал» позапрошлогодний ремонт
Жители Актау выступают против сноса спортивного комплекса
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
В интересах народа
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Костанайские школьники учатся в акиматах, домах культуры, детских садах и даже... в кафе!
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
Астана как символ перемен
Быстро движимая недвижимость
С санкции суда
Новая политическая модель – условие для экономического развития
От профессионализма до человечности
Обед стал дороже
Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогресса
Шаг к демократии
«Ястребы» в гостях у «барсов»
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Реформатор с большой буквы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Здравоохранение
Глава Минздрава рассказала, как совершила врачебную ошибку
Общество , Здравоохранение
В Туркестане пройдет заседание Совета по сотрудничеству в о…
Мажилис , Здравоохранение
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам п…
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]