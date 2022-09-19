Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 19 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 49 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Астане – 19,

- в Алматы – 11,

- в Акмолинской области – 3,

- в Жетысуской области - 1,

- в Карагандинской области – 7,

- в Костанайской области – 4,

- в Павлодарской области – 2,

- в Северо-Казахстанской области – 1,

- в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 392 554 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 517 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 365 645.

На 19 сентября лечение от КВИ продолжают получать 13 442 человека (13 219+ и 223 КВИ-), из них в стационарах находятся 214 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 228 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 9 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.