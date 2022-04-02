Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 2 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 19 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 3,

- в Алматы – 9,

- в Шымкенте – 1,

- в Акмолинской области – 0,

- в Актюбинской области – 0,

- в Алматинской области – 1,

- в Атырауской области – 0,

- в Восточно-Казахстанской области – 1,

- в Жамбылской области – 0,

- в Западно-Казахстанской области – 0,

- в Карагандинской области – 0,

- в Костанайской области – 2,

- в Кызылординской области – 0,

- в Мангистауской области – 0,

- в Павлодарской области – 2,

- в Северо-Казахстанской области – 0,

- в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 170 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 289 882.

От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 0 человек.

На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 650 человек (1 628 КВИ+ и 1 022 КВИ-), из них в стационарах находятся 294 пациента, на амбулаторном уровне – 2 356 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 апреля.

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне нет регионов.

В «зеленой» зоне: все регионы страны.