Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 2 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 19 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 3,
- в Алматы – 9,
- в Шымкенте – 1,
- в Акмолинской области – 0,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 1,
- в Атырауской области – 0,
- в Восточно-Казахстанской области – 1,
- в Жамбылской области – 0,
- в Западно-Казахстанской области – 0,
- в Карагандинской области – 0,
- в Костанайской области – 2,
- в Кызылординской области – 0,
- в Мангистауской области – 0,
- в Павлодарской области – 2,
- в Северо-Казахстанской области – 0,
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 170 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 72 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 289 882.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 0 человек.
На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 650 человек (1 628 КВИ+ и 1 022 КВИ-), из них в стационарах находятся 294 пациента, на амбулаторном уровне – 2 356 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 7 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 апреля.
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне нет регионов.
В «зеленой» зоне: все регионы страны.