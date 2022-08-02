Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 2 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 021 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 958
– город Алматы – 345
– город Шымкент – 18
– Акмолинская область – 65
– Актюбинская область – 63
– Алматинская область – 62
– Жетысуская область – 75
– Атырауская область – 13
– Восточно-Казахстанская область – 20
– Абайская область – 25
– Жамбылская область – 41
– Западно-Казахстанская область – 32
– Карагандинская область – 150
– Улытауская область – 20
– Костанайская область – 20
– Кызылординская область – 38
– Мангистауская область – 15
– Павлодарская область – 41
– Северо-Казахстанская область – 14
– Туркестанская область – 6
Всего в стране выявлены 1 354 615 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 313 820.
На 2 августа лечение от КВИ продолжает получать 27 351 человек (–27 129+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 539 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 812 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 августа
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне: город Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.