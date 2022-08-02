Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 2 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 021 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 958

– город Алматы – 345

– город Шымкент – 18

– Акмолинская область – 65

– Актюбинская область – 63

– Алматинская область – 62

– Жетысуская область – 75

– Атырауская область – 13

– Восточно-Казахстанская область – 20

– Абайская область – 25

– Жамбылская область – 41

– Западно-Казахстанская область – 32

– Карагандинская область – 150

– Улытауская область – 20

– Костанайская область – 20

– Кызылординская область – 38

– Мангистауская область – 15

– Павлодарская область – 41

– Северо-Казахстанская область – 14

– Туркестанская область – 6

Всего в стране выявлены 1 354 615 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 313 820.

На 2 августа лечение от КВИ продолжает получать 27 351 человек (–27 129+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 539 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 812 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 августа

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: город Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.

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