Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 февраля

Общество, Здравоохранение, COVID
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Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 2 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 565 человек (–1 416+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном – 1 444 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

 

#лечение #коронавирус #статистика #Минздрав #общество #заболевание

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