Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 2 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 187 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 46
– город Алматы – 92
– город Шымкент – 16
– Акмолинская область – 2
– Алматинская область – 8
– Атырауская область – 6
– Восточно-Казахстанская область – 1
– Жамбылская область – 5
– Западно-Казахстанская область – 2
– Карагандинская область – 6
– Костанайская область – 1
– Мангистауская область – 1
– Туркестанская область – 1
Всего в стране выявлены 1 306 984 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 441.