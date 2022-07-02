Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 2 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 187 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 46

– город Алматы – 92

– город Шымкент – 16

– Акмолинская область – 2

– Алматинская область – 8

– Атырауская область – 6

– Восточно-Казахстанская область – 1

– Жамбылская область – 5

– Западно-Казахстанская область – 2

– Карагандинская область – 6

– Костанайская область – 1

– Мангистауская область – 1

– Туркестанская область – 1

Всего в стране выявлены 1 306 984 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 48 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 441.

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