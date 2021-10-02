Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 октября

Коронавирус
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 2 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 252,

- город Алматы - 485,

- город Шымкент - 105,

- Акмолинская область - 55,

- Актюбинская область - 82,

- Алматинская область - 225,

- Атырауская область - 56,

- Восточно-Казахстанская область - 123,

- Жамбылская область - 51,

- Западно-Казахстанская область - 82,

- Карагандинская область - 152,

- Костанайская область - 109,

- Кызылординская область - 45,

- Мангистауская область - 8,

- Павлодарская область - 121,

- Северо-Казахстанская область - 67,

- Туркестанская область - 40.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 889 040 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 637 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране – 826 090.

От коронавирусной инфекции в республике за сутки скончались 33 человека.

Лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (51 697 КВИ+ и 8 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 899 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 027 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 767 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 229 пациентов, на аппарате ИВЛ – 147 пациентов.



Матрица оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 2 октября.

В "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: город Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

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