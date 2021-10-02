Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 октября

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 2 октября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
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Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:- город Нур-Султан - 252, - город Алматы - 485,
- город Шымкент - 105,
- Акмолинская область - 55,
- Актюбинская область - 82, - Алматинская область - 225,
- Атырауская область - 56,
- Восточно-Казахстанская область - 123,
- Жамбылская область - 51,
- Западно-Казахстанская область - 82,
- Карагандинская область - 152,
- Костанайская область - 109,
- Кызылординская область - 45,
- Мангистауская область - 8,
- Павлодарская область - 121,
- Северо-Казахстанская область - 67,
- Туркестанская область - 40.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 889 040
заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 637 человек выздоровело от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в стране – 826 090.
От коронавирусной инфекции в республике за сутки скончались 33
человека.
Лечение от КВИ продолжают получать 59 926 человек (51 697 КВИ+ и 8 229 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 899 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 027 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 767 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 229 пациентов, на аппарате ИВЛ – 147 пациентов.Матрица оценки эпидемиологической ситуации регионах Казахстана на 2 октября.В "красной" зоне:
города Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В "желтой" зоне:
город Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области. В "зеленой" зоне:
Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.