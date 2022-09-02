Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 2 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 431 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 66

– город Алматы – 34

– город Шымкент – 3

– Акмолинская область – 53

– Актюбинская область – 17

– Алматинская область – 4

– Жетысуская область – 7

– Атырауская область – 11

– Восточно-Казахстанская область – 9

– Абайская область – 3

– Жамбылская область – 13

– Западно-Казахстанская область – 44

– Карагандинская область – 46

– Улытауская область – 2

– Костанайская область – 41

– Кызылординская область – 0

– Мангистауская область – 13

– Павлодарская область – 27

– Северо-Казахстанская область – 36

– Туркестанская область – 2

Всего в стране выявлены 1 389 120 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 454 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 358 340.