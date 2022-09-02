Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 2 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 431 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 66
– город Алматы – 34
– город Шымкент – 3
– Акмолинская область – 53
– Актюбинская область – 17
– Алматинская область – 4
– Жетысуская область – 7
– Атырауская область – 11
– Восточно-Казахстанская область – 9
– Абайская область – 3
– Жамбылская область – 13
– Западно-Казахстанская область – 44
– Карагандинская область – 46
– Улытауская область – 2
– Костанайская область – 41
– Кызылординская область – 0
– Мангистауская область – 13
– Павлодарская область – 27
– Северо-Казахстанская область – 36
– Туркестанская область – 2
Всего в стране выявлены 1 389 120 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 454 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 358 340.