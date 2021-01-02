Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 января

Коронавирус
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане число заразившихся КВИ увеличилось еще на 747 человек за сутки. Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране на 00:00 часов 2 января сообщил Оперативный штаб Госкомисссии, передает Kazpravda.kz.

"За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию", - говорится в информации.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 67, Алматы - 118, Шымкент - 4, Акмолинская область - 58, Актюбинская область - 10, Алматинская область - 47, Атырауская область - 65, Восточно-Казахстанская область - 38, Жамбылская область - 15, Западно-Казахстанская область - 35, Карагандинская область - 40, Костанайская область - 60, Кызылординская область - 2, Мангистауская область - 14, Павлодарская область - 113, Северо-Казахстанская область - 58, Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлены 156 220 заболевших.

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