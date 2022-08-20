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Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 20 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 898 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 152,

- в Алматы – 75,

- в Шымкенте – 12,

- в Акмолинской области – 74,

- в Актюбинской области – 57,

- в Алматинской области – 5,

- в Жетысуской области - 15,

- в Атырауской области – 22,

- в Восточно-Казахстанской области – 16,

- в Абайской области - 20,

- в Жамбылской области – 11,

- в Западно-Казахстанской области – 89,

- в Карагандинской области – 109,

- в Улытауской области - 19,

- в Костанайской области – 68,

- в Кызылординской области – 14,

- в Мангистауской области – 28,

- в Павлодарской области – 58,

- в Северо-Казахстанской области – 48,

- в Туркестанской области – 6.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 382 809 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 347 699.

На 20 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 749 человек (21 434+ и 315 КВИ-), из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 832 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

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