Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 20 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 898 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 152,
- в Алматы – 75,
- в Шымкенте – 12,
- в Акмолинской области – 74,
- в Актюбинской области – 57,
- в Алматинской области – 5,
- в Жетысуской области - 15,
- в Атырауской области – 22,
- в Восточно-Казахстанской области – 16,
- в Абайской области - 20,
- в Жамбылской области – 11,
- в Западно-Казахстанской области – 89,
- в Карагандинской области – 109,
- в Улытауской области - 19,
- в Костанайской области – 68,
- в Кызылординской области – 14,
- в Мангистауской области – 28,
- в Павлодарской области – 58,
- в Северо-Казахстанской области – 48,
- в Туркестанской области – 6.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 382 809 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 347 699.
На 20 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 749 человек (21 434+ и 315 КВИ-), из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 832 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.