Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 20 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 959 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 586
– город Алматы – 597
– город Шымкент – 105
– Акмолинская область – 26
– Актюбинская область – 21
– Алматинская область – 67
– Жетысуская область – 64
– Атырауская область – 36
– Восточно-Казахстанская область – 19
– Абайская область – 27
– Жамбылская область – 57
– Западно-Казахстанская область – 34
– Карагандинская область – 160
– Улытауская область – 26
– Костанайская область – 22
– Кызылординская область – 44
– Мангистауская область – 21
– Павлодарская область – 15
– Северо-Казахстанская область – 16
– Туркестанская область – 16
Всего в стране выявлены 1 321 453 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 726 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 296 923.
На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 10 983 человека (–10 866+ и 117 КВИ-), из них в стационарах находятся 977 пациентов, на амбулаторном уровне – 10 006 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.