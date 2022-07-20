Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 20 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 959 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 586

– город Алматы – 597

– город Шымкент – 105

– Акмолинская область – 26

– Актюбинская область – 21

– Алматинская область – 67

– Жетысуская область – 64

– Атырауская область – 36

– Восточно-Казахстанская область – 19

– Абайская область – 27

– Жамбылская область – 57

– Западно-Казахстанская область – 34

– Карагандинская область – 160

– Улытауская область – 26

– Костанайская область – 22

– Кызылординская область – 44

– Мангистауская область – 21

– Павлодарская область – 15

– Северо-Казахстанская область – 16

– Туркестанская область – 16

Всего в стране выявлены 1 321 453 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 726 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 296 923.

На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 10 983 человека (–10 866+ и 117 КВИ-), из них в стационарах находятся 977 пациентов, на амбулаторном уровне – 10 006 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.