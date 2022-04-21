Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 21 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 14 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 3,

- в Алматы – 6,

- в Восточно-Казахстанской области – 1,

- в Жамбылской области – 1,

- в Западно-Казахстанской области – 1,

- в Костанайской области – 1,

- в Туркестанской области – 1. ⠀

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 305 431 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 945.

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