Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 апреля
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 21 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 14 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 3,
- в Алматы – 6,
- в Восточно-Казахстанской области – 1,
- в Жамбылской области – 1,
- в Западно-Казахстанской области – 1,
- в Костанайской области – 1,
- в Туркестанской области – 1. ⠀
Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 305 431 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 41 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 945.