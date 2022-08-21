Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 21 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 740 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 126

– город Алматы – 61

– город Шымкент – 8

– Акмолинская область – 68

– Актюбинская область – 24

– Алматинская область – 11

– Жетысуская область – 6

– Атырауская область – 16

– Восточно-Казахстанская область – 10

– Абайская область – 9

– Жамбылская область – 10

– Западно-Казахстанская область – 60

– Карагандинская область – 109

– Улытауская область – 24

– Костанайская область – 59

– Кызылординская область – 12

– Мангистауская область – 17

– Павлодарская область – 51

– Северо-Казахстанская область – 53

– Туркестанская область – 6

Всего в стране выявлены 1 383 549 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 348 271.

На 21 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 925 человек (–21 601+ и 324 КВИ-), из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 008 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 августа

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская,  Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,  Жамбылская, Жетысуская,  Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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