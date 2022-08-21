Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 21 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 740 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 126
– город Алматы – 61
– город Шымкент – 8
– Акмолинская область – 68
– Актюбинская область – 24
– Алматинская область – 11
– Жетысуская область – 6
– Атырауская область – 16
– Восточно-Казахстанская область – 10
– Абайская область – 9
– Жамбылская область – 10
– Западно-Казахстанская область – 60
– Карагандинская область – 109
– Улытауская область – 24
– Костанайская область – 59
– Кызылординская область – 12
– Мангистауская область – 17
– Павлодарская область – 51
– Северо-Казахстанская область – 53
– Туркестанская область – 6
Всего в стране выявлены 1 383 549 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 348 271.
На 21 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 925 человек (–21 601+ и 324 КВИ-), из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 008 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 августа
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.