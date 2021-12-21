Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 декабря
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 21 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.    

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 74

– город Алматы - 31

– город Шымкент - 3

– Акмолинская область - 39

– Актюбинская область - 3

– Алматинская область - 11

– Атырауская область - 6

– Восточно-Казахстанская область - 14

– Жамбылская область - 4

– Западно-Казахстанская область - 2

– Карагандинская область - 70

– Костанайская область - 8

– Кызылординская область - 3

– Мангистауская область - 4

– Павлодарская область - 44

– Северо-Казахстанская область - 50

– Туркестанская область - 3

Всего в стране выявлены 983 663 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 765 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 953 971.

Популярное

Все
Откровенная правда про устройство мира никому не нужна. Все и так ее знают
В деле о финансовых пирамидах «Индиго 24» и Evolution Corpоration поставлена точка
Семейчане жалуются на невыплату заработной платы
Умные люди придумали этот бесконечный дорожный ремонт. Как на рыбалке, которая и без трофеев считается успешной
Жезказганским педагогам задерживают выплаты по зарплате
Что сделать для повышения эффективности специальных экономических зон?
Причиной крупных лесных пожаров на востоке страны стал пресловутый человеческий фактор
Человек высокого полета
В память о «казахском соловье»
Поздравления от Главы государства
Большой спорт начинается с аулов
Сено горело, как факел
Новак Джокович – победитель Astana Open
Тепло и свет – без перебоев
Невиноватая я!
Огонь и дым
Герои среди нас
Казахстанцы – главная ценность страны
Пятерочка
Источник благополучия
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Учение ОДКБ стартовало в Казахстане
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Закон Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]