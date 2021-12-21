Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 декабря
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 21 декабря, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на coronavirus2020.kz
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: – город Нур-Султан - 74
– город Алматы - 31
– город Шымкент - 3
– Акмолинская область - 39
– Актюбинская область - 3
– Алматинская область - 11
– Атырауская область - 6
– Восточно-Казахстанская область - 14
– Жамбылская область - 4
– Западно-Казахстанская область - 2 – Карагандинская область - 70
– Костанайская область - 8
– Кызылординская область - 3
– Мангистауская область - 4
– Павлодарская область - 44 – Северо-Казахстанская область - 50
– Туркестанская область - 3
Всего в стране выявлены 983 663 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 765 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 953 971.