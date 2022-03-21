Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 21 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 28 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в городе Нур-Султан – 4,
- в городе Алматы – 17,
- в городе Шымкент – 0,
- в Акмолинской области – 2,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 0,
- в Атырауской области – 0,
- в Восточно-Казахстанской области – 1,
- в Жамбылской области – 0,
- в Западно-Казахстанской области – 0,
- в Карагандинской области – 1,
- в Костанайской области – 2,
- в Кызылординской области – 0,
- в Мангистауской области – 0,
- в Павлодарской области – 0,
- в Северо-Казахстанской области – 1,
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 304 895 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 285 545.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 0 человек.
На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 753 человека (5 696 КВИ+ и 1 057 КВИ-), из них в стационарах находятся 611 пациентов, на амбулаторном уровне – 6 142 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 21 пациент, на аппарате ИВЛ – 10 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 марта.
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне нет регионов.
В «зеленой» зоне: все регионы страны.