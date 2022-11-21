Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 ноября

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 21 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Фото: Kazpravda.kz

На 21 ноября лечение от КВИ продолжает получать 801 человек (–627+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находятся 112 пациентов, на амбулаторном уровне – 689 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.