Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 октября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 21 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 36 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 394 442 заболевших.

На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 978 человек (828+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 108 пациентов, на амбулаторном уровне – 870 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.