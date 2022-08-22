Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 478 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 95,
- в Алматы – 52,
- в Акмолинской области – 59,
- в Актюбинской области – 16,
- в Алматинской области – 2,
- в Жетысуской области - 3,
- в Атырауской области – 19,
- в Восточно-Казахстанской области – 3,
- в Абайской области - 4,
- в Жамбылской области – 3,
- в Западно-Казахстанской области – 35,
- в Карагандинской области – 83,
- в Костанайской области – 45,
- в Кызылординской области – 3,
- в Мангистауской области – 21,
- в Павлодарской области – 17,
- в Северо-Казахстанской области – 13,
- в Туркестанской области – 5.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 384 027 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 349 188.
На 22 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 483 человека (21 160+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 566 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.