Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 478 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 95,

- в Алматы – 52,

- в Акмолинской области – 59,

- в Актюбинской области – 16,

- в Алматинской области – 2,

- в Жетысуской области - 3,

- в Атырауской области – 19,

- в Восточно-Казахстанской области – 3,

- в Абайской области - 4,

- в Жамбылской области – 3,

- в Западно-Казахстанской области – 35,

- в Карагандинской области – 83,

- в Костанайской области – 45,

- в Кызылординской области – 3,

- в Мангистауской области – 21,

- в Павлодарской области – 17,

- в Северо-Казахстанской области – 13,

- в Туркестанской области – 5.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 384 027 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 349 188.

На 22 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 483 человека (21 160+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 566 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Популярное

Все
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Гражданские инициативы: как государство развивает и поддерживает проекты НПО
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Казахстанская полнометражная лента «От» («Огонь») режиссера Айжан Касымбек завоевала Гран-при на международном кинофестивале дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» в Екатеринбурге
Для планомерной диверсификации экономики
Платежи по просроченному долгу
Мотивация плюс квалификация
Модель ответственности и неравнодушия
На пути к большой сцене
Из-за недобросовестных застройщиков в Атырауской области пострадали сотни дольщиков, многие жилищные комплексы оказались недостроенными, а некоторые теперь придется снести
Кубок остается дома
Из студентов в заключенные?
Под контролем
Дипломатия еще не проиграла
Факторы безопасности и стабильности
Вопросы – на контроль
Замаскировался
Первый медцентр для спортсменов появился в Нур-Султане
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Жители одной из двухэтажек на станции Нура вынуждены жить в вечном страхе
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Инфляция: почему ожидания не сбываются?
Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента
В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа
Сеять хлеб – дело благородное
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ультиматумом проблемы не решить
Более 500 человек ищут пропавшего мальчика в ВКО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Здравоохранение , Спорт
Первый медцентр для спортсменов появился в Нур-Султане
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Здравоохранение
Редкую аномалию выявили у пациентки в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]