Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 478 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 95,

- в Алматы – 52,

- в Акмолинской области – 59,

- в Актюбинской области – 16,

- в Алматинской области – 2,

- в Жетысуской области - 3,

- в Атырауской области – 19,

- в Восточно-Казахстанской области – 3,

- в Абайской области - 4,

- в Жамбылской области – 3,

- в Западно-Казахстанской области – 35,

- в Карагандинской области – 83,

- в Костанайской области – 45,

- в Кызылординской области – 3,

- в Мангистауской области – 21,

- в Павлодарской области – 17,

- в Северо-Казахстанской области – 13,

- в Туркестанской области – 5.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 384 027 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 349 188.

На 22 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 483 человека (21 160+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 566 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.