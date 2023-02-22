Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 февраля

Всего в стране с начала пандемии зарегистрирован 1 407 441 заболевший.

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Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 февраля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 90 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрирован 1 407 441 заболевший.

На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 612 человек (1 447+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится 115 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 497 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.