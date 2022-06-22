Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июня

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 22 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 32 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 7
– город Алматы – 18
– город Шымкент – 1
– Акмолинская область – 1
– Актюбинская область – 1
– Атырауская область – 1
– Западно-Казахстанская область – 1
– Карагандинская область – 1
– Кызылординская область – 1
Всего в стране выявлены 1 306 014 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 180.
На 22 июня лечение от КВИ продолжают получать 225 человек (–171 и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 42 пациента, на амбулаторном уровне – 183 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.