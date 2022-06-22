Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июня

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 22 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 32 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 7

– город Алматы – 18

– город Шымкент – 1

– Акмолинская область – 1

– Актюбинская область – 1

– Атырауская область – 1

– Западно-Казахстанская область – 1

– Карагандинская область – 1

– Кызылординская область – 1

Всего в стране выявлены 1 306 014 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 180.

На 22 июня лечение от КВИ продолжают получать 225 человек (–171 и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 42 пациента, на амбулаторном уровне – 183 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.