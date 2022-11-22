Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 ноября

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 22 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 22 ноября лечение от КВИ продолжают получать 743 человека (–590+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находятся 118 пациентов, на амбулаторном уровне – 625 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.