Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Нур-Султане – 70,

- в Алматы – 40,

- в Шымкенте – 2,

- в Акмолинской области – 23,

- в Актюбинской области – 8,

- в Алматинской области – 6,

- в Жетысуской области - 10,

- в Атырауской области – 6,

- в Восточно-Казахстанской области – 9,

- в Абайской области - 2,

- в Жамбылской области – 4,

- в Западно-Казахстанской области – 26,

- в Карагандинской области – 74,

- в Улытауской области - 1,

- в Костанайской области – 20,

- в Мангистауской области – 12,

- в Павлодарской области – 12,

- в Северо-Казахстанской области – 2,

- в Туркестанской области – 1.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 384 355 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 349 996.

На 23 августа лечение от КВИ продолжают получать 20 993 человека (20 678+ и 315 КВИ-), из них в стационарах находятся 829 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 164 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 27 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

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