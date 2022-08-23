Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 августа

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- в Нур-Султане – 70,
- в Алматы – 40,
- в Шымкенте – 2,
- в Акмолинской области – 23,
- в Актюбинской области – 8,
- в Алматинской области – 6,
- в Жетысуской области - 10,
- в Атырауской области – 6,
- в Восточно-Казахстанской области – 9,
- в Абайской области - 2,
- в Жамбылской области – 4,
- в Западно-Казахстанской области – 26,
- в Карагандинской области – 74,
- в Улытауской области - 1,
- в Костанайской области – 20,
- в Мангистауской области – 12,
- в Павлодарской области – 12,
- в Северо-Казахстанской области – 2,
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 384 355 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 349 996.
На 23 августа лечение от КВИ продолжают получать 20 993 человека (20 678+ и 315 КВИ-), из них в стационарах находятся 829 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 164 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 27 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.