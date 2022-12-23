Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 декабря

Стало известно, сколько человек лечатся от коронавирусной инфекции в Казахстане на 23 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 523 человека (–2 399+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находятся 333 пациента, на амбулаторном – 2 190 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.