Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 23 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 654 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 797
– город Алматы – 804
– город Шымкент – 115
– Акмолинская область – 70
– Актюбинская область – 36
– Алматинская область – 74
– Жетысуская область – 126
– Атырауская область – 46
– Восточно-Казахстанская область – 17
– Абайская область – 30
– Жамбылская область – 78
– Западно-Казахстанская область – 48
– Карагандинская область – 212
– Улытауская область – 3
– Костанайская область – 36
– Кызылординская область – 52
– Мангистауская область – 33
– Павлодарская область – 35
– Северо-Казахстанская область – 20
– Туркестанская область – 22
Всего в стране выявлены 1 328 844 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 299 032.
На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 16 295 человек (–16 147+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 280 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 015 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.