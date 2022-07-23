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Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 23 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2 654 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 797

– город Алматы – 804

– город Шымкент – 115

– Акмолинская область – 70

– Актюбинская область – 36

– Алматинская область – 74

– Жетысуская область – 126

– Атырауская область – 46

– Восточно-Казахстанская область – 17

– Абайская область – 30

– Жамбылская область – 78

– Западно-Казахстанская область – 48

– Карагандинская область – 212

– Улытауская область – 3

– Костанайская область – 36

– Кызылординская область – 52

– Мангистауская область – 33

– Павлодарская область – 35

– Северо-Казахстанская область – 20

– Туркестанская область – 22

Всего в стране выявлены 1 328 844 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 299 032.

На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 16 295 человек (–16 147+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 280 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 015 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

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