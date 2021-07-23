Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля

Коронавирус
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.   

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 1381

- город Алматы - 996

- город Шымкент - 488

- Акмолинская область - 189

- Актюбинская область - 230

- Алматинская область - 230

- Атырауская область - 489

- Восточно-Казахстанская область - 78

- Жамбылская область - 105

- Западно-Казахстанская область - 235

- Карагандинская область - 794

- Костанайская область - 156

- Кызылординская область - 129

- Мангистауская область - 205

- Павлодарская область - 203

- Северо-Казахстанская область - 110

- Туркестанская область - 101

Всего в стране выявлено 516 117 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 441 437.



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