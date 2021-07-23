Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 1381
- город Алматы - 996
- город Шымкент - 488
- Акмолинская область - 189
- Актюбинская область - 230
- Алматинская область - 230
- Атырауская область - 489
- Восточно-Казахстанская область - 78
- Жамбылская область - 105
- Западно-Казахстанская область - 235
- Карагандинская область - 794
- Костанайская область - 156
- Кызылординская область - 129
- Мангистауская область - 205
- Павлодарская область - 203
- Северо-Казахстанская область - 110
- Туркестанская область - 101
Всего в стране выявлено 516 117 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 441 437.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6 119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 1381
- город Алматы - 996
- город Шымкент - 488
- Акмолинская область - 189
- Актюбинская область - 230
- Алматинская область - 230
- Атырауская область - 489
- Восточно-Казахстанская область - 78
- Жамбылская область - 105
- Западно-Казахстанская область - 235
- Карагандинская область - 794
- Костанайская область - 156
- Кызылординская область - 129
- Мангистауская область - 205
- Павлодарская область - 203
- Северо-Казахстанская область - 110
- Туркестанская область - 101
Всего в стране выявлено 516 117 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 441 437.