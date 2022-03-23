Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 марта

Представлены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 18 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в городе Нур-Султан – 0,

- в городе Алматы – 9,

- в городе Шымкент – 0,

- в Акмолинской области – 0,

- в Актюбинской области – 0,

- в Алматинской области – 0,

- в Атырауской области – 0,

- в Восточно-Казахстанской области – 5,

- в Жамбылской области – 1,

- в Западно-Казахстанской области – 0,

- в Карагандинской области – 1,

- в Костанайской области – 0,

- в Кызылординской области – 0,

- в Мангистауской области – 0,

- в Павлодарской области – 2,

- в Северо-Казахстанской области – 0,

- в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 304 949 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 272 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 286 081.

На 23 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 243 человека (5 212 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них в стационарах находятся 588 пациентов, на амбулаторном уровне – 5 655 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 50 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 20 пациентов, на аппарате ИВЛ – 11 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 марта.

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне нет регионов.

В «зеленой» зоне: все регионы страны.